الحرس الثوري يهدد قواعد أمريكا وحاملات طائراتها "في مرمى صواريخنا"

جهينة نيوز

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية وذلك بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة منشآت نفطية سعودية مما صعّد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها هاجمت يوم السبت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لقطاع النفط في المملكة مما أدى إلى خفض أكثر من نصف إنتاج السعودية من الخام.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بمهاجمة معملي أرامكو لتكرير النفط بالسعودية مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن وقال إن طهران تقوم بجهود دبلوماسية كاذبة.

وأضاف على تويتر أنه لا توجد أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد ”على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا“.

ونسبت وكالة تسنيم شبه الرسمية إلى حاجي زاده قوله ”لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة“ لكنه لم يتطرق إلى الهجمات على أرامكو.

وإحدى المنشأتين اللتين استهدفهما الهجوم هي أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، أن واشنطن مستعدة للعمل مع المملكة لضمان أمنها.