الأسهم السعودية تهوي متأثرة بهجوم منشأتي نفط أرامكو

جهينة نيوز

فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3 بالمئة اليوم الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي نفط في المملكة يوم السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان الرد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1 بالمئة ومؤشر دبي 0.8 بالمئة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن نقص في إمدادات القيم بنحو 49 بالمئة عقب الهجوم.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية على تلفزيون المسيرة مسؤولية الجماعة عن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة.

رويترز