الفقر يسرّع الشيخوخة

جهينة نيوز:

تتأثر سرعة الشيخوخة بعوامل وراثية وبيئية، وقد توصلت نتائج أبحاث جديدة إلى أن الفقر عامل مؤثر هو الآخر في التعجيل بمظاهر التقدم في العمر. وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة كوبنهاغن تبين أن انخفاض الدخل ومواجهة مشاكل اقتصادية يضعف من القدرة البدنية والذهنية إلى جانب زيادة التهابات الجسم.

ونُشرت نتائج الدراسة في "جورنال أوف إيدجينج"، وقام الباحثون بتتبع المشاركين فيها لمدة 22 عاماً، وكان معظمهم من ذوي المداخيل المنخفضة عن المتوسط، وبلغت نسبة انخفاض دخل بعضهم 60 بالمائة أقل من المتوسط.

وبينت الفحوصات أن الفقر يُضعف قدرة قبضة اليد بمعدل 1.2 كغم، ويضعف عدد مرات الجلوس والقعود خلال 30 ثانية بمقدار مرتين مقارنة بمن يتمتعون بمداخيل جيدة ولا يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة.

كذلك أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الالتهابات مع انخفاض الدخل، وتأثير ذلك على مظهر البشرة.