هل تشعر بحرج من التجشؤ؟ إليك 5 حلول بسيطة

جهينة نيوز:

عندما نأكل ونشرب نحن لا نبتلع الطعام فقط وإنما الهواء أيضاً، وعندما يتجاوز مستوى هذا الهواء الحد الطبيعي يستخدم الجسم عدة طرق لإخراجه. ويعتبر التجشؤ (التكريع) إحدى هذه الطرق للتخلص من الهواء الزائد داخل المجرى الهضمي، وعادة ما يحدث ذلك أثناء أو عقب تناول الطعام، وقد يسبب ذلك حرجاً اجتماعياً في كثير من الأحيان. إذا كنت تشكو من كثرة التجشؤ إليك هذه الحلول البسيطة لوقفه

* تمشّى قليلاً حول مكان المقابلة لتحسين الهضم، ولتخفيف التجشؤ المتكرّر احرص على المشي وممارسة تمارين رياضية بانتظام.

* إذا كانت الفرصة تسمح تمدد على جانبك قليلاً على أريكة أو سرير، ستتفادى بذلك خروج الهواء الزائد محدثاً صوتاً محرجاً.

* من أفضل الحلول وأسهلها تناول شراب الزنجبيل الدافئ، ويمكنك إضافة بعض قطرات الليمون (الحامض) لتحسين النتيجة. يقوم الزنجبيل بمنع الهواء الزائد من الرجوع باتجاه الفم.

* قد يكون سبب كثرة التجشؤ تناول أدوية مضادة للحموضة، في هذه الحالة توقف عن تناولها خاصة أن الاستمرار في تعاطيها لفترة طويلة يسبب آثاراً جانبية.

* لتقليل التجشؤ يُنصح بتعديل النظام الغذائي، مثلاً يمكنك تقليل تناول المشروبات الكربونية او الغازية، وكذلك تقليل شرب الحليب البقري وأكل الأجبان، وتناول بدائل الألبان