رجل يتظاهر بالموت للقبض على زوجته التي أرادت قتله

جهينة نيوز:

تظاهر رجل متزوّج بالوفاة بعدما اكتشف خطة زوجته لقتله، فالتقط صورة لنفسه وهو ميّت ليخدعها، وفقًا لموقع "الدايلي ميل" البريطاني.

واتفق رامون سوسا (53 عامًا) مع الشرطة في هيوستن، تكساس، للقبض على زوجته، بعدما عرضت مبلغ ألفي دولار على رجل لقتله.

ويُذكر أنّ الرجل وزوجته كانا متزوجين لمدّة 5 سنوات إلى أن بدأ يواجه بعض الصعوبات المادية، فطلبت الطلاق منه من دون سابق إنذار. وفي التفاصيل، طلبت الزوجة من رجلٍ يُدعى غوستافو أن يُطلق رصاصة في رأسه، لكن سجّل الرجل أحد اللقاءات معها وأعلم زوجها بالأمر على الفور

فأُعطي التسجيل إلى الشرطة، وبدأت التحقيقات، وقبضوا عليها بعد أن أعطوها صورة مزيفة لزوجها وهو مقتول.

والجدير بالذكر أن الرّجل كتب كتاباً يروي فيه قصته المليئة بالعنف الأسري، قائلاً: "لطالما نمت بجانب العدو بعينٍ ساهرة".

ثمّ أضاف: "خفت جدًّا عندما استلقيت على الوحل وتظاهرت أنني مقتول. وتذكرت عندما التقيت بلولو للمرة الأولى، فلم أتوقع أن تنتهي علاقتنا بهذه الطريقة