ما هي وصية سيمون أسمر بعد وفاته

جهينة نيوز:

كشف وكيل المخرج الراحل سيمون أسمر المحامي زياد البيطار عن نسخة من وصية الأخير، وتضمّنت الوثيقة جملة توصية من الأسمر بإنشاء "دار للأوبرا في بيروت مؤلّفة من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين تكون جزءاً كبيراً من مردوده لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين".

وختم المحامي النسخة بعبارة جاء فيها: "لكي يبقى لبنان بلد النجوم الذي يكرّمهم في حياتهم وليس في مماتهم".

يذكر أنّه أعلنت وفاة الأسمر مساء الأربعاء عن 76 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وأقيم له في تمام الثالثة من بعد ظهر اليوم مأتم رسميّ في كاتدرائية مار جرجس - وسط بيروت، في حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية والمثقّفة