أبراج الأحد 15 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٥/ ٩: شخص ملهم ومتعاطف، تملك قدرة على التعابير الشعرية من اعماق قلبك، قد تصبح كاتب اغاني وتتمتع بحكمة كبيرة، مقدرة علاجية لتتفهم حاجات ااناس الخفية، قد تكون مستشارا او معالجا نفسيا، شخص حدسي ودود هادئ ووقور وتمتلك عقلا ومبدعا ومتالقا، وبامكانك فهم الامور المعقدة ببساطة، يناسبك العمل الاكاديمي، ربما الوقت ليس طيب حتى تختار الاشياء الجديدة او الانفصال على الروتين القديم مت آخربن بخصوص امور تخص اتفاقيات وتجد لها حلا وعقود جديدة، احتمال تواجه تغييرات بالمزاج، تغييرات طفيفة، سفريات قصيرة، الوضع جيد في الاشهر القادمة

الحمل: القمر ببرجك يمنحك نفسية الهدوء والطمأنينة، تتعرف على اصدقاء جدد تقف في وجه الصدمات والعقبات كالجبل الاشم، قدرتك على التأثير والتصميم، تاخذ قرار سليم وعندك الحافز للبراعة بكل شيء، تفضل اشياء، تفرض وجهة نظرك

الثور: عقلك قابل للتكيف، لكن لا تدخل بالنقاشات ولا تتمل عمل جديد، حاول ان ترفه عن نفسك وتتجاوز المخاطر التي ليس لها اساس حتى لو الظرف صعب، بالعموم انتبه لصحتك من عرقلة، لا تتعهد باي شيء وانتبه لاغراضك ومفاتيحك، تتفاءل وانتظر حتى يصل القمر لبرجك

الجوزاء: صداقاتك جيدة تشعر بالتقدير والثقة وتجد التشجيع، تلعب الصدفة دور مهم بحياتك حتى تحتل مكانة تليق فيك، تقوم بدعوة الاصدقاء وحماستك عالية، تحقق انحازات وامنية، مما يشجع على التعرف على وجه جديد او تلتقي بوجوه قديمة، لا تتردد بتلبية الدعوات، انت محط انظار للتعاطي مع الناس

السرطان: قد تكون على موعد مع مسؤولية مهمة او تسمع خبر وتنزعج لوضع احد من محيطك، حاول الاستفادة من هذا النهار وهذا التحول الذي يجلب نجاحا، تحقق آمالك ومشاريعك بمساعدة مقربين، علاقاتك جيدة، احتمال اخبار عن اوضاع تتعرف على احد من ذوي السلطة، لا تعطي انطباع سيء، حافظ على هدوئك

الأسد: تأخذ قرارات خاصة تتحمل مسؤولية لا تحاول الابتعاد عن مشاكلك، حوارات ونقاشات مواعيد محددة بامكانك تصلح الاخطاء وترتب أوضاع من خلال اتصالات لاماكن بعيدة تلفت نظر وخاصة القمر ببرج الحمل تشعر بحاجة للسفر ومشاريع كبيرة، للبعض نجاح اجتماعي ومكانة مرموقة تقدير الآخرين الك تقوم بمبادرات تستفيد منها بفضل حيويتك اجواء رومنسية ولقاءات ناجحة

العذراء: تأخذ قرارات خاصة، لا تتسرع بحسم موضوع مهم قبل التدقيق بالتفاصيل، تعالج مسالة دين او قرض مصرفي، تقود اعمالك بوضوح، تزداد اهتماماتك بالاشياء الغامضة، تكون متسامح متفائل بالحياة، علاقتك مع العاىلة والابناء حسنة، ناحية مالية استشفاء وزيارة مريض او قضية قانونية

الميزان: معاكسات من الصباح، مناسب للعلاقات الزوجية والعلاقات العائلية، تعمل مشكلة وتثير مواضيع حساسة، عالج امورك بهدوء حتى تعطي مسافات اطول، علاقات ذات طابع مؤقت وعرضي، تحصل على مبلغ مالي وتسترد دين، تبادل شركاء، تحتاج ممول ، تركيز على شراكة وتبادل آراء

العقرب: تعاني من توتر عصبي شديد، تحب العمل او تحب ان تدخل بتنويع لكن احترس من التعب، من الافضل ان تكون معلم نفسك، لا تستسلم للخمول، حتى تلعب دور عملي بكر الى عملك وتفادى اي تقصير واتتبه لغذائك

القوس: نشاط وحماس وفرح، تسمع خبر يخدم مصالحك، كن متيقظ وجاهز حتى تقتنص الفرصة وتكون اتصالات جيدة، تهتم بامور فنية وادبية، تهتم بامور الاولاد قد لا يفهموك او لا تفهمهم، التنقل والعمل عليك، يوم مهم لك

الجدي: انشغالات بامور بيتية بعض الشيء، توتر او هاتف عاجل يشغل بالك، او تقدم مساعدة مالية لاحد افراد عائلتك، للبعض تغيير في محل اقامة، حل الامور بمنطق وموضوعية، تحقق اهدافك، تركز على امور البيت

الدلو: نهار جيد للعلاقات اليومية والتنقلات، انطلاقة نحو اولويات قد تكون سفرة قصيرة او سفرة مهمة، لا تتردد بالمشاركة كن حاضر، اثبت وجودك واحترم المواعيد، حتى تستفسر عن اي امر وخاصة الاخوة والاخوات علاقة جيدة بالاهتمام بامور عائلية، تعزز علاقتك مع الاخوة والجيران او رحلة قصيرة

الحوت: تصادف نجاح مالي وتكون مندفع معنويا، تسمع اخبار سارة تخص عملك او اموالك او معاملاتك التجارية، تزيد من ذكاءك وارباحك، انتبه من المصروف احتمال تفرح لهدية، مبلغ من عمل اضافي او استرداد دين، تنتبه لصحتك، تفكر بامور مالية