الجيش بطلاً لكأس السوبر بكرة القدم

جهينة نيوز:

أحرز فريق الجيش كأس السوبر 2019 بكرة القدم بعد فوزه على الوثبة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم على ملعب تشرين بدمشق.

سجل هدفي الجيش ورد سلامة من ركلة جزاء وقصي حبيب في الدقيقتين 33و71.

وفي نهاية المباراة سلم اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام الكأس لكابتن فريق الجيش كما تم توزيع الميداليات على الفريقين.

ويجمع كأس السوبر الوثبة بطل كأس الجمهورية للموسم الماضي بفوزه على الطليعة بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله مع الجيش بطل الدوري للمرة الخامسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه وذلك بحصده 54 نقطة معتليا صدارة الترتيب العام.