النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 223 عسكرياً

جهينة نيوز:

أصدرت سلطات النظام التركي اليوم مذكرات اعتقال بحق 223 عسكريا بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز عام 2016.

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام تركية قولها اليوم إن سلطات أردوغان أصدرت مذكرات توقيف بحق 223 عسكريا بينهم عدد من أفراد القوات الجوية والبحرية وذلك في 49 إقليما.

يذكر أن أردوغان حول تركيا إلى سجن كبير حيث نفذ حملة اعتقالات في عموم البلاد أودع خلالها عشرات الآلاف من الأتراك في السجون وطرد الكثير من وظائفهم في المؤسسات المدنية والعسكرية بذريعة دعم محاولة الانقلاب وذلك استمراراً لإجراءاته الهادفة إلى الهيمنة على جميع المؤسسات في تركيا وإلى تصفية معارضيه كافة.