انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور

جهينة نيوز

أنهت الشركة العامة للدراسات الهندسية والاستشارات الفنية المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور.

وذكر رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل في تصريح لسانا أن المرحلة الثانية اشتملت على معالجة بعض المشكلات الموجودة في المخطط التنظيمي السابق ووضع مقترحات جديدة بما يخص الصفات التنظيمية لإيجاد حلول على مستوى الأحياء وبعض التفاصيل العمرانية ووضع رؤية مستقبلية للمخطط تسمح التوسع فيه ولاسيما من جهة جنوب المدينة.

وكانت المرحلة الأولى من المخطط قد اشتملت على تقييم للوضع الراهن وتقويمه مع حصر نسبة الدمار التي لحقت بالأبنية ورفعها ضمن مخططات رقمية من أجل تعديلها حسب شروط وصيغ بما يتناسب على أرض الواقع وفقا لمنديل.

ولفت رئيس مجلس مدينة دير الزور إلى أن المرحلة الثالثة ستكون مرحلة تقنية تعتمد على رقمنة المخططات.