تدشين مشروع تصنيع طائرة الركاب الروسية الأسرع من الصوت

جهينة نيوز:

عقدت روسيا العزم على إنشاء الطائرة الجديدة الأسرع من الصوت لنقل المسافرين.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف صرح في بداية عام 2019 أن روسيا بدأت العمل في مشروع إنشاء طائرة الركاب الجديدة الأسرع من الصوت.

ويجب أن تتسع هذه الطائرة لـ16 إلى 19 مقعدا للركاب وتحلق بسرعة تتراوح بين 2000 و3000 كيلومترا في الساعة.

وبدأت روسيا في الوقت نفسه العمل في صنع المحرك المناسب لطائرة الركاب الأسرع من الصوت. وقال ميخائيل غوردين، مدير عام معهد أبحاث هندسة محركات الطائرات، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن العاملين في المعهد باشروا العمل في إبداع محرك لا يوجد له مثيل في العالم.

وأشار إلى أنهم ينطلقون من الصفر لعدم وجود محرك من هذا النوع في روسيا وباقي العالم وعدم وجود المولد الغازي الذي يمكن أن يشكل حجر الأساس للمحرك اللازم لطائرة الركاب الأسرع من الصوت.

ويرى مدير معهد أبحاث هندسة محركات الطائرات أنه من الضروري أن يتم تصنيع المحرك قبل تصنيع الطائرة التي "سنراها بعد 15 عاما تقريبا".

جدير بالذكر أن العالم عرف في القرن الماضي طائرتين من هذا النوع: "تو-144" الروسية و"كونكورد" الفرنسية البريطانية. ولم يعد لهما وجود.

وذكرت جريدة "ريبورتيور" الإلكترونية الروسية أن شركة "بوينغ" الأمريكية أيضا تعمل الآن على إبداع طائرة الركاب الأسرع من الصوت.