100 شركة في المعرض التخصصي "صنع في سورية" للألبسة والأقمشة

جهينة نيوز:

انطلقت في مدينة المعارض امس فعاليات المعرض التخصصي للألبسة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج “صنع في سورية” الذي يقيمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية بالتعاون مع رابطة المصدرين للألبسة والنسيج بمشاركة نحو 100 شركة نسيج وألبسة وطنية.

ويتضمن المعرض الذي يستمر أربعة أيام تشكيلة واسعة من منتجات الألبسة الولادية والرجالية والنسائية واللانجوري والجوارب والجلديات وكل أنواع الأقمشة ومستلزمات الإنتاج.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني في تصريح لسانا دعم المؤسسة لكل أنواع المعارض مشيرا إلى وجود إقبال من الزوار والوفود الخارجية وخاصة من العراق والكويت وهو ما يدل على تعافي الاقتصاد السوري والصناعة الوطنية وخاصة الصناعات النسيجية.

من جهته عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة المصدرين فيها محمد زيزان بين أنه تمت دعوة أكثر من 300 رجل أعمال من خارج سورية بهدف فتح أسواق جديدة لافتا إلى أن كل شركة مشاركة تشغل نحو 100 عامل.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد دعدوش بين أن المعرض يستهدف تسويق المنتجات النسيجية إلى الخارج من خلال مئات رجال الأعمال المدعوين حيث ستتم استضافتهم لمدة ثلاثة أيام لإجراء الصفقات والعقود لتصدير منتجات الشركات المشاركة في المعرض.

رئيس رابطة المصدرين للألبسة والنسيج أكرم قتوت أشار إلى أن المعرض تشارك فيه شركات من كل المحافظات السورية على مساحة نحو ألفي متر مربع ومن كل التخصصات في القطاع النسيجي موضحا أن العمل يتركز خلال هذه الفترة على التصدير لأنه لا يمكن لأي معمل أن يتطور ويزيد إنتاجه إلا عبر التصدير وفتح أسواق جديدة والمنافسة في الأسواق التقليدية ما يسهم في تعزيز قوة اقتصادنا الوطني.

من جهته فهد الخضير رئيس الوفد الكويتي أشار إلى حضور وفد رجال أعمال وتجار كويتي من مختلف التخصصات مع انطلاق المعرض للاطلاع على المعروضات موضحا أن للمنتجات النسيجية السورية حضورا قويا ليس في الأسواق الكويتية فحسب بل في كل الأسواق العالمية.