حريق بأحد مستشفيات ريو دي جانيرو يودي بحياة 11 شخصا

جهينة نيوز:

قتل ما لا يقل عن 11 شخصا في حريق، في مستشفى بريو دي جانيرو في البرازيل، اندلع ليلة الأحد سبب حالة من الفوضى خلال إجلاء الضحايا.

وقالت وسائل إعلام برازيلية إن تسعين شخصا على الأقل نقلوا إلى مراكز طبية أخرى.

ولم تُعرف أسباب الحريق الذي اندلع في مستشفى باديم قرب ملعب ماراكانا شمال ريو دي جانيرو، لكن المعلومات الأولية التي توافرت لدى السُلطات أشارت إلى تماس كهربائي في مجموعة أجهزة كهربائية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتمّت السيطرة على الحريق خلال ساعات، لكنّ رجال الإطفاء أمضوا الليل بحثا عن جثث بين الأنقاض.