أبراج السبت 14 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٤/ ٩: صاحب بصيرة شهم تحب المعرفة وديع لطيف، يُعتمد عليك، قوي البنية متمرد مزاجي صاحب هالة، يعمل على الفن او الصوت احيانا، لا تشكك بصوابية خططك، تحصل على ممتلكات وتحظى بتكريم عما قريب، للبعض زواج وتتحقق الامنيات وتنال هدفك بالاجتهاد، تطلعات فكرية جديدة.

الحمل: تمر بفترة حساسة، تواجه توتر، راهن على الهدوء حتى ساعات المساء فتطل بشيء جديد ومختلف، تعزز قدراتك تستعيد الحيوية وتمارس الحاذبية خلال اليومين القادمين وتشعر بالملل والتعب.

الثور: تبدو سعيدا ولا ترضخ لشروط لا تعجبك، تتاح لك فرص محفزة، مرتاح لعلاقاتك، تلعب دور كبير بالاتجاهات، مساء راجع حساباتك بهدوء وصبر وتبتعد عن المواجهة لا تتوتر لاقل سبب وتاخذ الامور بمزاج وضحك، انتبه لصحتك، ابتعد عن التوتر.

الجوزاء: حاول التركيز على اعمالك، لا تناقش وراجع حساباتك، مساء تعقد اجتماعات وتخوض مفاوضات، تبحث عن قضايا جديدة وتجد دعم من الاصدقاء، تبشر الفترة بارباح واعمال ناجحة، كن شجاع، تلتقي بشخص من الماضي، قلق بشأن احد افراد العائلة، تسمح للتأثيرات الفلكية بالتواصل مع الاخرين وتعبر عن رايك، تتزامن الاعمال مع الاصدقاء مساء.

السرطان: تسهل لك الافلاك الطريق، تضطر لمضاعفة جهودك ومواصلة اعمالك على صعيد سفر او اتصال، مساء تغيير مهم في طريقة التفكير، تتحمل مسؤولية يتبدل اسلوبك، تعيش حيرة وتساؤل، حافظ على مكانتك واسلوبك، اثبت جدارتك، لا تدع احد يلومك او ينتقدك، مساء نظم اعمالك ولا يناسبك التاجيل، لا تماطل وضاعف جهودك بالعمل.

الأسد: مهموم بالتفكير بالمستقبل وبعائلتك وتحتاج لحسم اوضاعك وتعاني من وضع مهني او مالي وتضطر لقلب الموازين، مساء تحقق نجاح، حاول الاستفادة لتخطط للجديد وتلقى دعما وتجاوب بمشاريعك، ترتاح لقرار وتعلن عن مشروع او تروج لمشروع، اوراق ومعاملات، الفلك يدعوك للانتباه مساء بكل ما تقول وتفعل، استقبال وتوديع وزيارات، تكرر محاولاتك السابقة وتصحح اخطاءك وتثبت حضورك بشكل لافت.

العذراء: أولوياتك في مواهبك يحمل لك نهارك تشنج على صعيد شراكة أو الشركاء المهمين، تصطدم بموقف لا يروق لك بطريقة متطرفة، مساء تخدم مساعيك تكسب ثقة الناس وتعزز موقعك بما يتعلق بمصير بعض الناس، يطلب منك مساعدة، تبدو سعيداً مساء وترتفع المعنويات ويكون مصالحة، يناسبك الوضع اكثر ولحسن حظك يحمل لك انفراج.

الميزان: لا ترتكب المواقف الصعبة اثبت جدارتك بالموقع المتقدم، تبدأ نهارك باستعدادات ونظرة واقعية للعمل، تجد حلا لتراكم الاعمال، مساء تهتم بشراكة عاطفية وشراكة عمل، حاول ان تكون متفهما وبانتقال القمر لبيت الشراكة برج الحمل يعاكسك قليلا يولد لك مشاكل، كن متيقظا من مزاج متراجع واخطاء واهتم بواجباتك دون تضييع الوقت.

العقرب: انت من اللاعبين الناجحين والرابحين، تسيطر على وضعك الشخصي، تسمع خبر جيد، اليومان القادمان يتطلبان الدقة وتفاعل مع قضية اساسية تطرا بشكل مفاجئ، انتبه على اسرارك حتى تواجه وضع مهني طارئ من التوتر وحافظ على صحتك.

القوس: حاول الانسجام مع جو عائلتك، ابتعد عن الانتقادات الهادمة، انتبه من المقربين وحاول ان تجدد ببعض الالتزامات المهمة، يقترب الحظ من اجوائك وتهتم لشؤون مالية ويفترب الاحبة من اجوائك وترغب بالسهر وكسر الحواجز وكسر الروتين، مشغول بلقاء او سهرة خارج المنزل، خبر معنوي او مادي.

الجدي: قوتك تكمن في منطق كلامك وحجتك وتستطيع تحصيل الحقوق، تطرح وجهة نظرك، تطور معارفك، يوم جيد للاتصالات والتنقلات، مساء وضعك حساس تمتلك عاطفة كبيرة، تشعر بعصبية مخيفة، تكثر مهامك العائلية وتزداد طلبات العائلة وقد تزيد عن الحد الطبيعي، بشكل عام انتبه لجو العائلة.

الدلو: تركز على الحسابات المالية، دافع عن مصالحك بقوة وقناعة، مساء انتبه على اموالك ولا تدفعها مستحقات، اتتبه لآرائك وكن متروي، تعيش فترة متطلبات ويتعلق الأمر بالمستقبل كن هادئ وانتبه للحاضر، مساء حركة تواصل ومقابلات ولقاءات.

الحوت: مسيطر على الوضع والقمر ببرجك حتى ساعات المساء، انت بموقع قوي تحقق نجاح وانتصار، مساء لديك فرص استثنائية حاول الاستفادة منها في الوقت المناسب، تتوصل بإلحاحك الى هدفك وتحصل على مبلغ من المال وتحقق رغبة دفينة، مساء فترة ارباكات بسبب المصاريف الطارئة