الدفاع الروسية: المسلحون يمنعون دخول حافلات لنقل النازحين من مخيم الركبان

جهينة نيوز:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن المسلحين يمنعون حافلات الأمم المتحدة من دخول مخيم الركبان لنقل النازحين من المخيم.

وجاء في بيان لرئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أليكسي باكين، اليوم الجمعة، أن "تطور الوضع في مخيم الركبان للنازحين، الواقع داخل منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة، يثير قلقا جديا".

وأضاف باكين أن "ما يسمى بإدارة المخيم، التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية، أعلنت عن رفضها السماح بدخول حافلات الأمم المتحدة لنقل النازحين الراغبين في مغادرة الركبان".

وتابع قائلا: "نظرا لعجز السكان عن مغادرة المخيم من دون موافقة قيادات التشكيلات المسلحة غير الشرعية، نعتبر هذا الإعلان بمثابة دليل آخر على نية المسلحين لإبقاء النازحين في الركبان كدروع بشرية".

ودعا رئيس المركز الروسي القيادة الأمريكية في التنف إلى التأثير على الجماعات المسلحة ومساعدة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في إجلاء النازحين.

RT