بعد 22 عاما... "غوغل إيرث" يكشف موقع جثة مفقودة

جهينة نيوز:

امتدت عمليات بحث عن رجل مفقود حتى 22 عاما، وذلك بعدما خرج في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها أبدا.

وذكرت سبوتنك ان عمليات البحث توقف عن وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، منذ وقت قريب، بعدما فشل ذويه من الوصول لأي خيوط تدل على مكان وجوده، بحسب ما نشره موقع "إنسايدر".

وبسبب برنامج "غوغل إيرث" عثر على بقايا ورفات مولت، عن طريق الصدفة البحتة.

جاء ذلك بعدما قام شخص بمحاولة تكبير وتقريب صور التقطتها الأقمار الصناعية من "غوغل" لحيه السابق في فلوريدا، ولاحظ ما يشبه السيارة مغمورة في بحيرة، وفقا لما ذكره مكتب مأمور مقاطعة بالم بيتش في فلوريدا.

وأعلنت المتحدثة باسم المكتب، تيري باربيرا، أن أحد السكان السابقين في حي "غراند آيلز" في ولنغتون بولاية فلوريدا كان يتفقد الحي على "غوغل إيرث"، عندما قام بتكبير المشهد في البحيرة، ورأى ما يشبه سيارة، فقام بالاتصال بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استخدام طائرة درون صغيرة لتصوير الموقع، وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق، وهو سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.

واتصل الرجل بمكتب الشرطة في 28 أغسطس/ آب الماضي، ووصلت عناصر الشرطة إلى المنطقة ليجدوا المظهر الخارجي لسيارة بيضاء وقد علاها تكلس شديد، وبإخراجها من البركة عثروا فيها بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النظام الوطني للمفقودين، ومجهولي الهوية، على أنها تعود إلى مولت.