هذه هي مخاطر دهون الكرش على النساء

جهينة نيوز:

توصل علماء متخصصون من جامعة أوبسالا في السويد إلى نتيجة تفيد بأن الدهون البطنية تشكل خطورة خاصة على النساء.

ومن المعروف أن دهون الكرش تشكل خطورة على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض أخرى، ووفق بحث جديد شمل أكثر من 325 ألف شخص، توصل متخصصون من جامعة أوبسالا السويدية إلى أن الدهون البطنية تشكل خطورة خاصة على النساء.

تقول الدكتورة آسا جوهانسون هذه النتائج فاجأتنا. خاصة عندما تفكر كيف يهدد كيلوغرام من الدهون في البطن. فكل كيلوغرام من الدهون المكتسبة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء بأكثر من سبع مرات، ونفس كمية الدهون لدى الرجال تزيد من احتمال حدوث المرض أكثر بقليل من الضعف.

وأشارت الاختصاصية إلى أنه عند زيادة الوزن، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير عند الأشخاص الذين يعانون من بطن صغير.

وحذر الباحثون من أن "السبب الرئيسي لسمنة الكرش هو أننا نأكل أكثر من اللازم ونمارس القليل من التمارين".توصل علماء متخصصون من جامعة أوبسالا في السويد إلى نتيجة تفيد بأن الدهون البطنية تشكل خطورة خاصة على النساء.

ومن المعروف أن دهون الكرش تشكل خطورة على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض أخرى، ووفق بحث جديد شمل أكثر من 325 ألف شخص، توصل متخصصون من جامعة أوبسالا السويدية إلى أن الدهون البطنية تشكل خطورة خاصة على النساء.

تقول الدكتورة آسا جوهانسون هذه النتائج فاجأتنا. خاصة عندما تفكر كيف يهدد كيلوغرام من الدهون في البطن. فكل كيلوغرام من الدهون المكتسبة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء بأكثر من سبع مرات، ونفس كمية الدهون لدى الرجال تزيد من احتمال حدوث المرض أكثر بقليل من الضعف.

وأشارت الاختصاصية إلى أنه عند زيادة الوزن، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير عند الأشخاص الذين يعانون من بطن صغير.

وحذر الباحثون من أن "السبب الرئيسي لسمنة الكرش هو أننا نأكل أكثر من اللازم ونمارس القليل من التمارين".