"الجيش الليبي": محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة كانت بتخطيط تركي وتمويل قطري

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الليبي" أحمد المسماري، إن قوات الجيش تصدت لمحاولة للهجوم على قاعدة الجفرة وسط الصحراء، مؤكدا أن الهجوم خططت له أنقرة ومولته الدوحة.

وأكد المسماري في بيان تلاه اليوم "انتصار الجيش الليبي على المليشيات الإرهابية" التي حاولت القيام بهجوم "بري وجوي" على قاعدة الجفرة.

وأضاف: "صدت قواتنا المسلحة هذا الهجوم حتى قبل أن يبدأ، وقبل أن تصل طائراتهم إلى محيط القاعدة".

وفي استعراضه لوقائع عملية صد الهجوم، قال المسماري إن الجيش "أسقط 3 طائرات مسيرة تركية حاولت الإغارة على القاعدة"، إضافة إلى استهداف "تجمع إرهابي في سرت كان يحاول الاقتراب من القاعدة بـ 19 آلية تم تدميرها".

كما أشار المسماري إلى استهداف 15 آلية أخرى وتدميرها في منطقة أبو النجيم، إلى جانب شن هجوم على الكلية الحربية في مصراتة، التي أقلعت منها الطائرات المسيرة التركية.

وختم المسماري بالتأكيد على أن قاعدة الجفرة الجوية "لم تصب بأي ضرر" وأن "الجيش الليبي" سيواصل "معركة تحرير طرابلس".