ليبرمان: نتنياهو منعني من اغتيال إسماعيل هنية و منح حماس الحصانة

جهينة نيوز:

كشف أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خدعه ومنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأضاف ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة 12 العبرية: أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم "حماس" في غزة، و"لكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية".

وقال ليبرمان أن نتنياهو "منح الحصانة" لقادة "حماس" رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، وقال:"قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة "حماس" ورحبوا بهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة".

وحول تهديدات نتنياهو بشن عدوان على قطاع غزة، اشار ليبرمان ان تلك التهديدات لا تعدو كونها مادة للاستهلاك الانتخابي.