سورية تشارك في منافسات أولمبياد إيران الدولي لهندسة الرياضيات

جهبنة نيوز:

بمشاركة سورية ونحو ستين دولة أقيمت اليوم منافسات أولمبياد إيران الدولي لهندسة الرياضيات وذلك بالتوقيت نفسه على مدى أربع ساعات ونصف الساعة متواصلة عبر الانترنت كل فريق في دولته من خلال اختبارات بمسائل عالية في الهندسة.

مثل سورية في الأولمبياد 146 طالبا وطالبة توزعوا على أربعة مراكز جغرافية هي كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق للمشاركين من دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة وكلية العلوم بجامعة البعث للمشاركين من محافظات حمص وحماة والرقة وكلية العلوم بجامعة حلب للمشاركين من محافظات حلب ودير الزور والحسكة والمركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين للمشاركين من محافظتي اللاذقية وطرطوس.

و أوضح مدير المكتب الإعلامي بهيئة التميز والإبداع مالك حمود أنه تم توزيع المشاركين على أربع فئات عمرية هي المستوى المبتدئ لطلاب الصفين السابع والثامن.. والمتوسط لطلاب الصفين التاسع والعاشر.. والمتقدم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.. والمستوى الحر للمرحلة الجامعية والأعمار ما فوق عشرين سنة.

و يذكر إلى أن تصحيح أوراق الإجابات يتم من قبل اللجنة العلمية المركزية في الأولمبياد العلمي السوري وتعتمد أفضل 4 نتائج في كل فئة لإرسالها إلى اللجنة المنظمة للمسابقة الدولية للمنافسة مع المتأهلين من بقية الدول المشاركة.

وتتضمن أسئلة الاختبارات لكل مستوى بحسب عمران قوبا رئيس اللجنة العلمية للاولمبياد العلمي السوري اختصاص الرياضيات خمس مسائل لكل منها ثماني درجات تتم الإجابة عنها بشكل تحريري مشيرا إلى أن المشاركة إلى جانب 60 دولة أخرى تمنح الطلاب السوريين مجالا لمقارنة مستوى المعارف والأداء لديهم ولدى الآخرين وتخلق مجالا للمنافسة لتحسين المستويات والقدرات العلمية وتحقيق نتائج افضل مستقبلا.

وكانت أنهت الفرق السورية موسم مشاركتها بالأولمبيادات العالمية للعام 2019 محققة الإنجاز الأوسع في سجلها حيث توجت في كل مشاركاتها وهي الرياضيات والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية مع رصيد ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير.