المفوضية الأوروبية: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967

جهينة نيوز:

أكدت المفوضية الأوروبية، أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا على ذلك في أكثر من مناسبة.

و في تصريح صدر عن مكتب المفوضبة في القدس، اليوم الجمعة قالت : "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ويأتي الموقف الأوروبي رداً على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه.