أردوغان : ستركز مباحثاتنا في القمة الثلاثية مع إيران على التطورات في إدلب

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة ، أن تركيا ستركز مباحثاتها في القمة الثلاثية مع إيران على التطورات في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية ومحاربة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وجاءت تصريحات أردوغان عقب صلاة الجمعة خلال تعليقه على هجوم ضرب ولاية ديار بكر جنوبي تركيا، أمس الخميس، والذي قتل فيه أربعة أشخاص وجرح 13 آخرون.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن القمة ستناقش الوضع في إدلب السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية. وكانت الجولة 13 من محادثات أستانا، عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 في أغسطس آب الماضي، حيث أكد البيان الختامي على تخفيض التصعيد في ادلب وعلى الحل السياسي للأزمة السورية

وستعقد القمة بين رؤساء الدول الثلاث في العاصمة التركية أنقرة، في 16 من أيلول المقبل.