بيسكوف: بوتين يلتقي أردوغان وروحاني في إطار القمة الثلاثية حول سوريا

جهينة نيوز:

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف الجمعة، أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعين مع الرئيسين، التركي والإيراني، في إطار القمة الثلاثية حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين" تعلمون أنه من المقرر لقاء ثلاثي حول سوريا، يوم الإثنين، لضامني عملية أستانا للتسوية بسوريا ".

و أشار بيسكوف إلى أن هذا اللقاء سيكون في أنقرة، والرئيس سيتوجه إلى هناك مضيفاً بالقول " طبعا ستكون لقاءات ثنائية أيضا مع أردوغان وروحاني" .

هذا وكانت إدارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قد ذكرت الخميس، أن قمة رؤساء، روسيا وتركيا وإيران، حول التسوية السورية، ستعقد يوم 16 أيلول/ سبتمبر، في قصر كانكايا التاريخي في أنقرة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن القمة ستناقش الوضع في إدلب السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية. وكانت الجولة 13 من محادثات أستانا، عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 في أغسطس آب الماضي، حيث أكد البيان الختامي على تخفيض التصعيد في ادلب وعلى الحل السياسي للأزمة السورية.

هذا واحتضنت مدينة سوتشي جنوبي روسيا، في الـ14شهر شباط/فبراير الماضي، القمة الثلاثية الرابعة، منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2017، حول سوريا بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين والإيراني، حسن روحاني والتركي، رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل للوصول للتسوية السياسية في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومع التركيز على الوضع في محافظة إدلب، شرقي البلاد، إضافة إلى الرفض القاطع لمحاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا، تحت غطاء محاربة الإرهاب.