مجلة تكشف سر علاقة عاطفية تجمع وائل كفوري بإعلامية

جهينة نيوز:

أثارت مجلة "نواعم" ما وصفته بالأسرار الجديدة في حياة الفنان اللبناني وائل كفوري، وذلك في أعقاب اختتامه موسمه الصيفي بحفل غنائي في قبرص، بعد أن أحيا العديد من الحفلات الغنائية الناجحة والمهرجانات الدولية.

وذكرت المجلة أن وائل كفوري ظهر مؤخرا برفقة إعلامية شهيرة جعلت الشائعات تتردد داخل الساحة الفنية عن وجود علاقة حب تجمعهما، حيث رافقته هذه الإعلامية في أكثر من مناسبة، مثل أعياد ميلاد أصدقاء إعلاميين مشتركين، مشيرة إلى وجود تعليقات فيها كثير من الغزل والود بين الطرفين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

رغم ذلك نفى أحد المصادر المقربة من وائل كفوري كل ما يتردد عن هذه الأمور، مؤكداً أنها مجرد شائعات، وأن علاقة وائل ودية بجميع أصدقائه في الوسط الإعلامي والفني أيضا، وأنه لا ينشغل حاليا سوى بابنتيه وأعماله الفنية فقط.

وكان هناك بعض المساندات من قبل جمهور وائل كفوري في بلدته زحلة بعد انتشار التسجيل الصوتي الخاص بمحامي طليقته وهو يهينه هو ومدينته، وهذا ما رفضه جمهور وائل، فرفعوا لافتات في الشارع تحمل اسمه وتوجه له التحية والفخر بأنه من أبناء البلدة.

يشار إلى أن آنجيلا بشارة، طليقة وائل كفوري، احتفلت بعيد ميلاد ابنته ميشيل، حيث نشرت صور خاصة بابنتها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل صور إنستغرام، لكن بدون إظهار وجهها احتراماً لرغبة والدها في إبعاد ابنتيه نهائياً عن وسائل الإعلام والصحافة.