إمارات رزق تعلن انفصالها عن حسام جنيد رسمياً

جهينة نيوز:

وقالت رزق: "أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه".

ومن ثم عاود حسام جنيد، بتأكيد الخبر عبر صفحته على فيسبوك حيث كتب منشوراً جاء في: "أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن".

هذا وتزوجت رزق قبل جنيد، من المخرج السينمائي يوسف رزق، الذي ساعدها على الدخول للمجال الفني، وفي عام 2008 رزقا بابنهما "دانيال" إلا أنهما انفصلا بعد ذلك، ثم تزوجت الفنان حسام جنيد ورزقا بابنهما "وطن" عام 2013، وتشاركا سويًا في تقديم برنامج "نورت سمانا" عام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما "إحساس".