دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

جهينة نيوز:

خرجت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن صمتها للمرة الأولى، وأعلنت زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات. وأوضحت في بيان لمكتبها الإعلامي، أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا البيان الشربيني بـ "زوجة عمرو دياب". وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو لعمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف .

وظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية "يوم تلات"، التي تم تسريبها مؤخرًا، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: "قولي له أنتي بالثلاث بنات".

و كانت أغنية "يوم تلات" التى طرحها مؤخرا من ألبومه الجديد أنا غير قد حققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي