ترامب عن تجسس إسرائيل عليه: يصعب عليا تصديق ذلك !

جهينة نيوز:

في أول تعليق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن المعلومات التي أشارت إلى أن إسرائيل تجسست على البيت الأبيض، أكد أن الأمر لا يصدق و لكن كل شيء ممكن .

وقال ترامب، وفق ما نقلت شبكة (BBC) البريطانية: "لا أصدق ذلك.. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا، يصعب علي تصديق ذلك"، مضيفًا: "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا"

وأضاف: "علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مذكرا بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيلية، كما أصدرت إسرائيل حليفة واشنطن في وقت سابق نفيا قاطعا.

إلى ذلك، نفى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ، حصول ذلك، منددا برواية ملفقة، وقال "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".

وكان تقرير إعلامي، كشف أمس الخميس، أن اسرائيل زرعت أجهزة تجسس لاعتراض اتصالات خلوية في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض في واشنطن، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.