أميركا: 5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن 3 قادة من "حراس الدين" في سورية

جهينة نيوز:

وضعت واشنطن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الأردني في تنظيم القاعدة بسورية، سامي العريدي.

كما وضعت واشنطن، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن قياديين آخرين في التنظيم، هما: أبو عبد الكريم المصري، وفاروق السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إنّ هذه المكافأة النقدية “تأتي في إطار برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لها .

وأوضحت أنها ستقدم 5 مليون دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن أحد 3 قادة بارزين في جماعة “حراس الدين” المرتبطة بالقاعدة، وهم أبو عبد الكريم المصري، وفاروق السوري، وسامي العريدي.

ولفتت الوزارة إلى أن المطلوبين الثلاثة ينشطون “منذ سنوات” في تنظيم القاعدة، ومازالوا يدينون بالولاء لزعيمه أيمن الظواهري.