القبض على 9 بتهمة التخطيط لإثارة الفوضى بمطار هيثرو البريطاني

جهينة نيوز:

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، القبض على 9 أشخاص على خلفية اتهامهم بالتخطيط لإثارة الفوضى في مطار هيثرو، أكبر مطارات البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها ألقت القبض على رجلين، صباح اليوم، للاشتباه في تخطيطهما "القيام بأعمال تخريبية لتعطيل حركة الملاحة بالمطار عبر استخدام طائرات مسيرة (درون)".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على المشتبه فيهما "داخل محيط المطار".

جاء ذلك بالتزامن مع بدء حملة أطلقها ناشطون بيئيون نهاية آب الماضي، لاستخدام طائرات مسيرة في مطار هيثرو، للضغط على الحكومة من أجل مكافحة الاحتباس الحراري.

أما السبعة الآخرون وهم 4 رجال و3 سيدات، فألقت الشرطة القبض عليهم، الخميس، في مناطق بثنال غرين (شرق)، وهارينغاي (شمال)، وواندورث (وسط).

وأوضحت الشرطة أن إلقاء القبض على هؤلاء السبعة جاء للأسباب ذاتها، وهي "استخدام طائرات مسيرة بطريقة غير قانونية قرب مطار هيثرو".

وفي 29 أغسطس الماضي، قالت مجموعة "هيثرو بوز" وهم ناشطون بريطانيون معنيون بتغير المناخ، إنهم سيطلقون طائرات مسيرة قرب مطار هيثرو، ابتداء من 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت: "اعتبارا من 13 سبتمبر، سنستغل ثغرة في بروتوكولات الصحة والسلامة في مطار هيثرو، وسنطلق طائرات مسيرة تُستخدم لعبا داخل المنطقة المحظورة للمطار، للضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة، لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".