2٫8 مليار ليرة قروض توفير السويداء

جهينة نيوز

كشف بسام السليم مدير مصرف توفير السويداء أن إجمالي قيمة القروض الممنوحة منذ بداية العام الحالي لغاية تاريخه وصل إلى 822 ر2 مليار ليرة تم منحها عبر فرع المصرف بمدينة السويداء ومكتبه بمدينة صلخد استفاد منها 3043 مواطناً.

وأوضح لصحيفة الثورة أن القروض الممنوحة توزعت على 2433 قرضاً للعاملين بالدولة بقيمة مليار و460 مليوناً و336 قرضاً للعاملين المتقاعدين بقيمة 140 مليوناً و191 قرضاً للعسكريين بقيمة 136 مليوناً و83 قرضاً لأصحاب المهن العلمية والحرة بقيمة أكثر من مليار و84 مليوناً.

وأكد أن حركة الإقراض النشطة التي يشهدها المصرف تسهم بتأمين متطلبات المواطنين من السيولة المالية وتنفيذ أعمال ومشروعات مهنية واقتصادية متنوعة والإقبال المتزايد على القروض يتوافق مع التسهيلات المقدمة للمقترضين والثقة بالمصرف إضافة إلى حركة الإيداعات الجيدة التي تنعكس إيجاباً على عمليات الإقراض مشيراً إلى أن قروض المصرف تشمل ذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والعسكريين بسقف مليون ليرة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بسقف 500 ألف ليرة وأصحاب المهن العلمية بحد أدناه مليون ليرة وأقصاه 50 مليون ليرة والمهن الحرة بسقف قدره 25 مليون ليرة إضافة لقروض تنموية للمنشآت القائمة بالعمل بسقف 50 مليون ليرة. وعن موضوع الكفالات بين السليم (أن قروض ذوي الدخل المحدود تحتاج إلى كفلاء من العاملين بالدولة بفائدة قدرها 14 بالمئة ومدة تسديد خمس سنوات فيما تتطلب قروض المهن الحرة والعلمية ضمانة عقارية بذات الفائدة وفترة التسديد فيما تصبح الفائدة 15 بالمئة عند الاقتراض لعشر سنوات).