واشنطن: إيران سلّمت النفط إلى سوريا و"كذبت" في هذا الشأن

الجمعة, 13 أيلول 2019 الساعة 11:57 | سياسة, عالمي

واشنطن: إيران سلّمت النفط إلى سوريا و

جهينة نيوز:

اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بـ"الكذب" على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا بعدما كانت تعهّدت بعدم فعل ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتيغاس "رأينا للتوّ بشكل مباشر كيف أنّ النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه الى الاتّحاد الأوروبي بأنّ السفينة لن تُسلّم نفطها إلى نظام السوري"،على حد وصفها.

وأضافت أمام صحافيّين في واشنطن ان "النظام الإيراني سلّم النفط إلى سوريا" و"كذب في هذا الشأن على الاتّحاد الأوروبي وعلى المجتمع الدولي".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة تملك عناصر تدعم هذا الاتّهام، قالت: "لن أقول هذا أمام الكاميرات إذا كان الأمر كذلك". واعتبرت أنّ "هذا يندرج في إطار نسيج أكاذيب النظام الإيراني منذ 40 عاماً".

وفي وقت سابق كشف موقع "تانك تراكرز" الذي يراقب مسار ناقلات النفط، أنّ الناقلة موجودة قرب ميناء طرطوس.


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