واشنطن توافق على بيع منظومات صاروخية عسكرية للرباط بقيمة 776 مليون دولار

جهينة نيوز:

قررت وزارة الخارجية الأمريكية بيع منظومات صاروخية مضادة للدبابات للمغرب، بقيمة 776 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الالكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، الخميس.

وبحسب البيان فإن “ هذه الصفقة ستساهم في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال المساهمة في تطوير أمن أحد الحلفاء الرئيسيين”.

وأبرز أن هذه الصفقة ستساعد المغرب لتطوير قدرته الدفاعية الأرضية ، بالإضافة إلى مساعدته على الحفاظ على استقراره.

ووافقت الخارجية الأمريكية أيضا على بيع معدات إضافية خاصة بالطائرات المقاتلة من نوع “إف 16” بقيمة 209 مليون دولار ، للرباط ، بحسب البيان.

واعتبر أن " الصفقة لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة".

وخلال مارس الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها “وافقت على بيع 25 طائرة مقاتلة من نوع “إف 16” إلى المغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليارات دولار”، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على 23 مقاتلة “إف 16” يمتلكها المغرب بقيمة 985 مليون دولار”.