العطار: الكتاب سلاحاً من أسلحة المقاومة وصوتاً من أصوات استنهاض الهمم

جهينة نيوز-عبد الهادي الدعاس

تحت رعاية رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشار الأسد، افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس، مساء أمس، معرض الكتاب بدورته الـ الحادية والثلاثين، تحت عنوان "الكتاب بناء للعقل"، في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

المعرض يضم بدورته الحالية 237 دار نشر بينهم 150 داراً سورية، بالإضافة لمشاركات خارجية من "لبنان والعراق ومصر وعمان والأردن والسودان وإيران والاتحاد الروسي وإندونيسيا والدنمارك".

الدكتورة العطار قالت في كلمة لها خلال الافتتاح: " معرض الكتاب هو احتفاء بكافة القيم الثقافية التي حملت شعلة المستقبل، وأعطت للكتاب دوراً أساساً في امتلاك المعارف بمصطلحها الشامل وفي صقل المواهب وإنماء الإمكانات والإبداعات".

وتابعت العطار بالقول: "إذا كانت الثقافة تحتل مكانها الأمثل على جبهة الفكر في النضال فإن الكتاب يأتي في طليعة وسائلها ويزداد دوره في هذه الظروف التي جبهنا فيها ونجبه فيها المؤامرة والإرهاب، سلاحاً من أسلحة المقاومة والصمود وصوتاً من أصوات استنهاض الهمم وشحذ العزائم في سبيل تقدم مجتمعنا وتحقيق سامي أهدافنا".

وشددت العطار بقولها: "الكتاب والكفاح صنوان وجناحان بهما ننهض ونستنهض ونؤدي الرسالة والأمانة كما أن الكتاب يغدو ضرورة وجود لأن أوضاع أمتنا تتطلب كفاحاً مستداماً وفعلا نضالياً وبطولياً يمهدان للمد الآتي مادام التراجع العربي البائس لن يتوقف جذره إلا بالتنوير بالنهضة الفكرية العقلانية التي هي مهاد لكل ما يحقق النهوض القومي المرتجى.

وفي الختام وجهت العطار رسالة للقائد والجيش: "أرفع باسمنا جميعا تحية الإكبار لعظيم الأمة وقائد كفاحها وصانع انتصاراتها الرئيس بشار الأسد ولجيشنا العقائدي الباسل وشهدائه الأبرار وكل الذين خاضوا المعارك حاملين أرواحهم على أكفهم ولشعبنا العظيم ولأبنائنا الإعلاميين الذين أرخصوا الروح ووقفوا على خط النار واستشهدوا أو أصيبوا ولم يتقهقروا صبايا وشباباً".

من جانبه تحدث وزير الثقافة "محمد الأحمد" في كلمة لهُ قائلا : "نفتتح معرض الكتاب العربي والدولي بدورته الجديدة، ونعقدها على وقع انتصارات الجيش العربي السوري البطل الذي استطعنا بظل تضحياته أن نتواجد جميعاً هنا، وننهل هذه الجرعة الثقافية، واستهداف سورية كان قبل كل شيء استهدافاً ثقافياً لمحو ذاكرة وتاريخ هذه الأمة العريقة التي تمتلك إرثاً حضارياً قل مثيله".

وحول برنامج المعرض تابع الأحمد بالقول: هذه الدورة شهدت الكثير من الجهود المتميزة، وستشمل خلال أيامها برنامجاً متنوعاً من الندوات الثقافية وتوقيع الكتب وعروضاً للأفلام السينمائية متمنياً لجميع زوار المعرض قضاء وقت طيب برفقة الكتاب السوري والعربي ضمن أجنحة المعرض في أيامه العشر القادمة".

المعرض سيشهد حفلات توقيع 400 كتاب، بالإضافة لبرنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن مهرجاناً سينمائياً لأفلام سورية وأجنبية والاحتفاء بشخصية المعرض الفيلسوف الشاعر أبي العلاء المعري، وندوات فكرية ومعارض فن تشكيلي ومخطوطات وأمسيات شعرية وقصصية لأدباء سوريين وعرب.