برعاية الرئيس الأسد.. الدكتورة العطار تفتتح الدورة الحادية والثلاثين من معرض الكتاب

الخميس, 12 أيلول 2019 الساعة 20:59 | شؤون محلية, أخبار محلية

برعاية الرئيس الأسد.. الدكتورة العطار تفتتح الدورة الحادية والثلاثين من معرض الكتاب

جهينة نيوز:

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية الدورة الحادية والثلاثين من معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية مساء اليوم.

وتشارك في الدورة الحالية التي تقام تحت عنوان “الكتاب بناء للعقل” إضافة إلى سورية ست دول وهي لبنان والعراق ومصر وعمان وإيران والدنمارك عبر أكثر من 235 دار نشر بينها 150 داراً سورية بما يزيد على 50 ألف عنوان.

كما سيشهد المعرض حفلات توقيع لزهاء 400 كتاب فضلا عن برنامج ثقافي غني ومتنوع يتضمن مهرجانا سينمائيا لأفلام سورية وأجنبية والاحتفاء بشخصية المعرض الفيلسوف الشاعر “أبو العلاء المعري” فضلا عن ندوات فكرية ومعارض فن تشكيلي ومخطوطات وأمسيات شعرية وقصصية لأدباء سوريين وعرب.


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