اعلام العدو: طائرات روسية تعترض طائرة إسرائيلية كادت أن تقصف دمشق

جهينة نيوز:

زعم اعلام العدو الاسرائيلي ان طائرات روسية اعترضت يوم الاثنين الماضي طائرات إسرائيلية تستعد لمهاجمة ضواحي العاصمة السورية دمشق وفقاً لما كشفه مراسل عسكري في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المراسل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن روسيا اعترضت طائرات إسرائيلية كانت تهدف إلى قصف ضواحي دمشق زاعمة أن تلك المناطق أطلق منها صواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة –إسرائيل-.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيل: "إن صواريخ أطلق تجاه (إسرائيل) من ضواحي دمشق وكانت الطائرات تستعد لاستهداف تلك المناطق معتقدة أن قوات إيرانية هي من أطلقت الصواريخ.