طفلة شريرة في رحم الام.. فحص حمل يثير الرعب في قلب أم أمريكية

جهينة نيوز:

أصيبت امرأة أمريكية وزوجها بالرعب للوهلة الأولى، أثناء فحص حمل أجرته لمعرفة نوع جنينها، حيث ظهر الجنين بعينين مفتوحتين وشفاه عليها ابتسامة عريضة وأطلق الطبيب على الجنين اسم “الطفلة الشريرة” قبل أن يخبرهم بأنها فتاة.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن الأم التي تدعى “إيانا كارينغتون” من ريتشموند بولاية فرجينيا، كانت تقوم بفحص جنس جنينها، قبل أن تعطيها الطفلة ابتسامة كبيرة في نظرة جريئة وصفها الطبيب بأنها حالة فريدة من نوعها

في البداية، شعرت الأم بالرعب ولكنها أخذت الأمر على محمل الفكاهة، وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي معلقة على صورة الفحص، بأنها أحبت طفلتها الشريرة بشكل لا يصدق، كما أنها متشوقة لرؤيتها الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الأم، أن الطبيب أخبرها بأن طفلتها بخير، ولكنها تبدو مجنونة بعض الشيء، فمعظم الأجنة يختبئون من الكاميرا، إلا أن طفلتها توجهت نحوها مباشرة.