فاجأ العالم بشهامته... فحقّقوا له حلمه

جهينة نيوز:

يبدو أن الطفل جرمين بيل سينال رحلة ديزني التي لطالما حلم بها، وفقًا لموقع "سي أن أن".

فبعد أن استخدم نقوده، التي ادّخرها لزيارة متنزهات فلوريدا، لتقديم الطعام للمتضررين من إعصار "دوريان"، فاجأه موظفو ديزني بعطلة مجانيّة إلى المتنزه.

فصرّح الطفل، الذي فضّل مساعدة المتضررين على تحقيق حلمه، أنّه يعلم أنّ العطاء هو من أولويات الحياة.

وبالفعل، يبدو أنّ شخصية "ميكي" لاحظت شهامة جرمين، ففي أقل من أسبوع على إغلاق كشكه الصغير، ظهر أمامه موظفو ديزني لاند، وقرّروا تقديم الهديّة له وجهًا لوجه.

ويُذكر أنّ بيل وعائلته سيزورون متنزهات أورلاندو في وقتٍ لاحق هذا الشهر.

وقال الطفل في فيديو له: "كن قويًّا، ،وإذا قمت بفعل الخير، فستُكافأ بالتأكيد"