أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بزفافهما بحضور النجوم

جهينة نيوز:

احتفل الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بزفافهما مساء أمس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري أبرزهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أشرف عبدالباقي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبدالمغني، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، عماد زيادة، الإعلامي عمرو الليثي، محمد علي رزق، هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي المخرج أحمد خالد موسى، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العوني، وعدد آخر من النجوم.

واحتفل الثنائي فهمي والزاهد بخطبتهما منتصف شهر آب 2018، في منزل العروس واقتصر الحضور على العائلتين، وكان من المقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي أيضاً، لكنهما انشغلا بأعمالهما الفنية الجديدة، فقدما معاً مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي