أمل عرفة أمام كاميرة باسل الخطيب بعد أكثر من 25 عام

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة أمل عرفة في حديث صحفي عن انضمامها لبطولة مسلسل " حارس القدس " للكاتب حسن م يوسف والمخرج باسل الخطيب و إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي حيث ستتصدى لبطولة المسلسل بدور ريما أمام الفنان رشيد عساف الذي يؤدي بشخصية المطران هيلاريون كابوجي الذي يروي المسلسل سيرة حياته .

يذكر أن أمل عرفة تقف أمام كاميرة الخطيب بعد أكثر من 25 عام على وقوفها أمامها في مسلسل "الخريف" عام 1994

من جهة أخرى لم تعلن أمل عن أية مشاريع جديدة أخرى فيما اعلنت قبل مدة عن تصديها لكتابة مسلسل جديد لم تفصح عن تفاصيله والموضوع الذي يتناوله .