عطل فني يؤدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة الشدادي والتجمعات

الخميس, 12 أيلول 2019 الساعة 11:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

عطل فني يؤدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة الشدادي والتجمعات

جهينة نيوز:

ادى عطل فنى في محطة تحويل الشدادي الى انقطاع التغذية الكهربائية عن المدينة والتجمعات السكانية التابعة لها.

وفي تصريح لسانا اوضح مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس انور عكلة ان الورشات الفنية التابعة للشركة باشرت عمليات الصيانة بغية اعادة تغذية الريف الجنوبي بالتيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وأكد عكلة استمرار ورشات الشركة والطوارىء بعمليات اصلاح الاعطال على خطوط التيار الكهربائي بمدن وارياف محافظة الحسكة رغم بعض الصعوبات المتمثلة //بقلة المستلزمات والمعدات اللازمة//.

وكانت الشركة اعادت تغذية عدد من التجمعات والقرى في ارياف المحافظة بالتيار الكهربائي بعد تركيب واستبدال 240 عمودا متضررا جراء حرائق المزروعات.


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