كايلي جينر تتبرّع بمبلغ كبير لمؤسسة تدعم المرأة

جهينة نيوز:

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر (22 عاما) في حلقة مع إيلين ديجينيريس برفقة أمّها كريس جينر، وفقًا لموقع "إي نيوز".

وخلال الحلقة، تبرّعت كايلي لمؤسسة "Nest of Love"، التي تدعم المرأة، بمبلغ 750 ألف دولار أميركي.

فصرّحت جينر بأنّها بعدما تعرّفت إلى العمل الملهم التي تقوم به الجمعيّة، قرّرت، بمساعدة والدتها كريس، القيام بهذه المبادرة.

وفي التفاصيل، قدمت جينر للجمعية 150 ألف دولار، و100 ألف دولار لسامانثا، أي المرأة الملهمة التي أسستها، كما أهدت مجموعة مكياج كايلي جينر لكل عضو منها.

والمدهش في الأمر أنّه، بالإضافة إلى هذه الهدايا، قدّمت كايلي 50 ألف دولار لكل عضو في المؤسسة، فقالت: "سنمنح كل فرد منكنّ مبلغ 50 ألف دولار تقديرًا للعمل الرائع الذي تقمن به".