وفاة صانع نجوم الفن اللبناني.. سيمون أسمر في ذمة الله

جهينة نيوز:

رحل المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر 76 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض الكلى الذي تحدّاه بعد كلّ انتكاسة صحيّة، وكان يخرج منها أقوى كأنه "مبلّش من جديد" كما كان يردّد دوماً، مستأنفاً نشاطه، وفي باله وابل من الأفكار التي لم تنضب يوماً.

نذر أسمر حياته لأجل الخروج بإبداعات وأفكار جديدة لبرامج لم يُكتب لها النجاح لو لم تحمل اسمه. قال الراحل في مقابلة صحفية ردّاً على ما إذا كان يشعر بالملل بعد كل هذه الأعوام من العمل المتواصل: "كأني بعدني مبلّش، أعمل كأنه نهاري الأول، وطالما الصحة جيدة، الحماسة موجودة، خصوصاً أنّ التلفزيون هو بحد ذاته تجدّد دائم". وعن تجربة المرض، قال: "علّمتني أن أعيش حياتي من دون النظر الى الوراء، علمتني إرادة العيش والحياة... وألا أنتظر شيئاً من أحد... "ما حدا مجبور بحدا"، ليردّد بعد كل انتكاسة: "قطوع ومرق"، غير أنّ هذه المرة "ما مرق".