13 دولة و237 دار نشر و50 ألف عنوان في معرض الكتاب الحادي والثلاثين بمكتبة الاسد اليوم

جهينة نيوز:

برعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مكتبة الأسد بدمشق أحد أهم الصروح الثقافية في سورية والعالم، حيث تفتتح نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار، معرض الكتاب الحادي والثلاثين في السابعة من مساء اليوم تحت عنوان «الكتاب بناء للعقل».

وتم اختيار هذا العنوان باعتبار أننا في مرحلة مهمة جداً تقتضي إعادة بناء الوعي والعقول بعدما تعرضت سورية لويلات الحرب الإرهابية التي طالت الحضارة والثقافة.

وتحتضن مكتبة الأسد على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع مختلف أشكال المعرفة والتراث والكتب والمؤلفات والدوريات والمراجع والمخطوطات.

ويمتد المعرض عشرة أيام لتختتم فعالياته يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، علماً أن أبوابه مفتوحة من العاشرة صباحاً حتى العاشرة ليلاً عدا يوم الجمعة من الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

ويشارك في معرض هذا العام 13 دولة هي: مصر ولبنان والعراق وإيران وتونس والأردن والإمارات وسلطنة عمان والسودان وروسيا وإندونيسيا والدنمارك إضافة إلى سورية، بمشاركة 237 دار نشر بما يزيد عن خمسين ألف عنوان.

وتشمل هذه الدورة من المعرض للمرة الأولى جناحاً خاصاً للناشرين الشباب بشكل مجاني بهدف دعمهم وإعطائهم فرصة تجاوز الصعوبات التي يعاني بعضهم منها.

وستقوم إدارة المعرض لهذا العام وللمرة الأولى بإتاحة الفرصة للزوار لتقديم ملاحظاتهم مباشرة حول عناوين الكتب أو صورها أو مضامينها لمعالجتها.

واشترطت المكتبة على دور النشر ألا تقل نسبة الحسومات عن 25 بالمئة مع وجود أجنحة ستقدم حسماً يصل إلى 80 بالمئة وأكثر، مثل الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب.

ويشمل المعرض برنامجاً ثقافياً غنياً يرافق المعرض وما يتضمنه من ندوات ومحاضرات وأمسيات شعرية وعروض سينمائية محلية وعالمية، وتكريم ثلة من المبدعين السوريين في مجال الأدب، إلى جانب معرض الكتب والمخطوطات النادرة، ومعرضاً آخر للفن التشكيلي يقام لأول مرة بعنوان «دمشق في الفن التشكيلي»، وحفلات توقيع الكتب.