إصابات بانفجارات هزت مستودعا للذخيرة شمالي قبرص

جهينة نيوز:

أكد وزير خارجية شمال قبرص قدرت أوزرساي أن انفجارات هزت مستودعا للذخيرة شمالي الجزيرة فجر اليوم الخميس بعد اندلاع حريق في منطقة عسكرية، وتسبب حطام الزجاج في إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

وكتب الوزير في صفحته على "فيسبوك" إن المنطقة قد أغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية شرق كيرينيا، وهي ميناء تاريخي على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

وأضاف الوزير أن سكان قرية ارابكوي الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترا شرقي كيرينيا، فروا في البداية من المنطقة كإجراء احترازي أثناء الانفجارات، لكنهم بدأوا بالعودة إلى ديارهم في وقت لاحق.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، إن الحريق تمت السيطرة عليه وإن سبب الانفجار الأول، الذي وقع حوالي الساعة الواحدة والنصف فجرا، لم يتضح على الفور، مضيفة أن فريق تحقيق قد بدأ عمله.

المصدر: "رويترز"