حلف الناتو: تركيا حليف مهم في مكافحة الإرهاب

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ امس الأربعاء، أن تركيا حليف مهم واستراتيجي.

وبحسب وكالة الأناضول "التركية"، قال ينس ستولتنبرغ، إن تركيا كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفا مهما جدا في إطار مكافحة الإرهاب.

واعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، تركيا دولة رائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان.

وتحدث ستولنبرغ عن محادثات هاتفية بوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشأن مكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وأثنى أمين حلف الناتو، على الجهود التركية في مكافحة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وأكد أنه كان من الصعب جدا تحقيق النجاحات ضد "داعش"، بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا.

ولفت إلى أن الناتو غير متواجد في سوريا.

ورحب ستولتنبرغ بالتنسيق القائم بين حليفتي الناتو، تركيا والولايات المتحدة، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك.