أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٢/ ٩: شخص ملهم ومتعاطف، تملك قدرة على التعابير الشعرية من اعماق قلبك، قد تصبح كاتب اغاني وتتمتع بحكمة كبيرة، مقدرة علاجية لتتفهم حاجات ااناس الخفية، قد تكون مستشارا او معالجا نفسيا، شخص ودود هادئ ووقور وتمتلك عقلا ومبدعا ومتالقا، وبامكانك فهم الامور المعقدة ببساطة، يناسبك العمل الاكاديمي تغييرات رئيسية، اذا كنت موظفا قد تتقاعد، فرصة للارتباط اذا كان وضعك يسمح، فرصة لتحسين وضع وقطع طريق الوهم، عمل مشترك والقرار النهائي دائما، للبعض قضية ذات تشعب قانوني، تصل لتسوية، ميراث او ارض او عقار، فرصة ارتباط اذا كان وضعك يسمح

الحمل: تعاني من نزاع مهني او تضطر يتعلق بجهة نافذة او تضطر لتقديم تنازلات او تتصرف بطريقة عشوائية وعصبية، انتبه من انتقادات وكلام جارح، طولة بال، انت تحت تأثير

القمر ببرج الحوت، قول مأثور أعظم الجهل معاداة القادر، مصادقة الفاجر والثقة بالغتدر، كن حذرا من الغدر

الثور: الضغط يخف، الامور تتغير، مصالحات للمتخاصمين، أجواء فيها اعمال كثيرة، يبرز أمل جديد، تثمر خطواتك، تنفرج امورك، يحمل لك نهارك مفاجآت وفرصة للقاء مصيري، معارف جديدة تركيز على الاصدقاء قديمين او جدد

الجوزاء: تمر بأزمة تعب، حاول ان تقدر مظاهر الحب التي يبديها الجميع، تحرك لا تسمح للتوتر ان يؤثر عليك، نهار جريء ويطلب منك التخطيط وتحسين المبادرة، عمل كثير للبعض، تواجه تحدي يتعلق بالتريث، للبعض احتمال نزلة دكتور او احزان ماضي، اعط نفسك عدة ايام حتى ينقشع الغبار قبل اتخاذ القرار

السرطان: قرارات ناضجة وحكيمة، تعبر عن ميولك الانسانية وتساعد احد من معارفك، اذا كنت تعاني من مأزق تأخذ دفع ايجابي، توسيع داىرة المعارف وتشعر بالخروج والتمتع بالحياو، تحتاج للصبر والرعاية، تحكي باوراق قانون وتسمع بخبر من مسافات بعيدة

الاسد: تعاني من متابعة خطة السلوك لان فترة الوتيرة نشاط غير منظمة وخاصة ان اهتمامك ينصب علىشراكة مالية او شركاء عمل او ميراث او قصة تعويض او تطالب بحقوق لمحيطك، يجب ان تحسن النفقات المتزايدة، تراكم فواتير مستحقة، حدا يطلب من مساعدة ، يوم جيد لتسمع نصيحة وحكمة وخبرة الايام جيدة لك

العذراء: انت ترغب بالتقرب من الشركاء وتحسين العلاقة معهم سواء تكلمنا عن شراكة عملية او عاطفية، الحكمة تقتضي بالتشاور وايجاد حلول ليمكن العمل بجو من الاتفاق، لا تنسى الحذر من الادوات الحادة او النيران، خاصة ان الكواكب ببرجك، انتبه لوسطك العائلي قد تترض لبعض المعارضة والمعاكسة ونوع من الازعاج وابتعد عن الخلاف

الميزان: الدنيا يوم لك ويوم عليك، اوضاعك الصحية تشهد بعض تراجع، قد يكون السبب الضغط في العمل الذي تعيشه، تراكم مهما وعدم قدرتك على انجازها بترك انعكاس سلبي على صعيد نفسي وجسدي، عليك بضبط الاعصاب، بوجود الاصدقاء بامكانك طلب مساعدة وايصال وجهة نظرك، تركض لتحسين نهارك، الكواكب تضغط عليك، تعلم ان تكون لينا حتى تمشي برياحة من المصاعب الاي تواجهم

العقرب: الحظ يقف لجانبك، وتسير امورك على صعيد عملي وصعيد عاطفي، يصعب عليك تفسير الاشارات التي تنهال عليك تشكل حوافز وتدفعك للامام، القمر ببرج الحوت، تقدم وتعرف كيف تتمسك بمصالحك، للبعض اهتمام باحد الاولاد او حفلة فنية، افراح تخص اولاد وتشعر بالرضا

القوس: تتواجه مع احد افراد عائلتك او مع احد الجيران، انتبه لا تفقد السيطرة ولا تنتقد انفعالاتك حتى لا يزعجك توجيه، تجنبالتعامل بعقارات او شراء منزل، لا تلزم نفسك بأي عقد عقاري تدور الدواليب لصالحك، بشكل عام عرقلة وتصليحات

الجدي: تزداد اتصالاتك وتحركاتك ويعود عليك ان تعرف كيف تستغل اهدافك خصوصا بالعمل، بامكانك ان تبتعد عن القوقعة والانطواء على ذاتك، حاول ان تتعرف على اصدقاء قادرين على مساعدتك في بناء علاقات تعود عليك بالنفع، تنقل قصير المسافة الى اماكن مزدحمة، انتبه على الطرقات، الاخوة والجيران يكونون الحركة لديك

الدلو: تنشغل صديقي بالامور المالية التي تجعلك تستقر، تشعر بالارباك وتحتار باختيار حلول تسهم بتحسين معنوياتك، احتمال مدخول اقل من المصروف، قد تفكر بقرض مالي او هدية او مساعدة معنوية، اقتصد في شراء حاجيات غير ضرورية

الحوت: القمر ببرجك، توقع تغيير ايجابي يطرأ على حالتك النفسية، اليوم انت مسيطر وتعود لممارسة نشاطك العادي، فكرك بأوج حيويته، تالق بميدان العمل، مداخيل اضافية بطريقها لك، بوجود القمر ببرجك تتوصل لحلول سريعة من ديون ونفقات