روحاني لـ "ماكرون": المفاوضات مع امريكا في ظل الحظر، لا معنى لها

جهينة نيوز:

اشار الرئيس الايراني حسن روحاني الى انسحاب امريكا من الاتفاق النووي باعتباره اتفاقا دوليا متعدد الاطراف و تخلي واشنطن عن التزاماتها وقال: من وجهة نظرة الحكومة والبرلمان والشعب الايراني فان التفاوض مع امريكا في ظل الحظر المستمر لا معنى له.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية، ان تصريح الرئيس روحاني جاء خلال تلقيه اتصالا هاتفيا عصر اليوم الاربعاء من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واضاف روحاني : اذا تم وضع اللمسات الاخيرة على التوافقات مع اوروبا فاننا مستعدون للعودة الى الاتفاق النووي، وفي وقت سيكون عقد الاجتماع بين ايران و5+1 ممكنا بحيث يتم رفع العقوبات على البلاد.

ووصف الرئيس روحاني تعزيز الاتفاق النووي وارساء الامن في الممرات المائية الدولية منها الخليج الفارسي وبحر عمان بانهما هدفين رئيسيين ويصبان لصالح دول العالم منها الاتحاد الاوروبي وحتى امريكا.

واكد الرئيس الايراني ان الاتفاق النووي كان فرصة كبيرة للجميع للمشاركة في الاقتصاد الايراني المتنامي وتوظيف الاستثمارات فيه وقال: ان الاتحاد الاوروبي وسيما فرنسا من الضروري ان يلعب دوره بشكل جيد للحفاظ على الاتفاق النووي.

من جانبه أشار الرئيس الفرنسي في الاتصال الى الاجراءات والمفاوضات المكثفة لبلاده مع المسؤولين الامريكيين بشان الرزمة الجديدة لمقترحات التوافق وقال: ان فرنسا ستواصل مساعيها لتنفيذ بنود الاتفاق النووي والتوصل الى تفاهم.

وشرح ماكرون ، اجراءات و خطط بلاده لمواصلة المفاوضات والتوصل الى اتفاق.

كما اتفق الرئيسان الايراني والفرنسي في الاتصال الى استمرار مشاوراتهما .