اطباء ينقذون مريض بعد توقف قلبه لمدة 25 دقيقة

جهينة نيوز:

تمكن الأطباء في جزيرة ساخالين الروسية من إنقاذ مريض توقف قلبه لمدة 25 دقيقة.

وقال ناطق باسم حكومة مقاطعة ساخالين الروسية إن أجهزة طبية تسلموها مؤخرا ساعدت الأطباء في تحقيق ذلك إلى جانب إجراءات الإنعاش العام الروتينية عبر التدليك الأوتوماتيكي المستمر للقلب.

وصرح رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى ساخالين، أندريه ناؤومينكو، بأن المريض البالغ من العمر 56 عاما، فوجئ بتوقف قلبه. واتخذ الأطباء إجراءات الإنعاش العام باستخدام جهاز التدليك الخارجي للقلب لمدة 25 دقيقة وقلبه متوقف، ما أدى في آخر المطاف إلى استئناف عمل القلب، ثم نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة حيث استمروا بعلاجه.

وقال، أندريه ناؤومينكو، إن جهازا من أجهزة التدليك الأوتوماتيكية التي تسلمها المستشفى مؤخرا ساعد الأطباء في إنقاذ المريض المذكور، كما ساعد خلال 10 أيام ماضية في إنقاذ حياة 3 مرضى آخرين.

يذكر أن جهاز تدليك القلب الأوتوماتيكي يضمن ترددا عاليا لضغط الصدر. ولا يتعب خلافا للإنسان الذي يساعد المريض بتدليك صدره. وعلاوة على ذلك فإنه يتميز بخفة الوزن ويمكن نقله داخل حقيبة الظهر.

لايفرو