جهاز جديد يسمح لمبتوري الأعضاء باستعادة شعورهم بوجوده

جهينة نيوز:

طور فريق من الباحثين السويسريين طرفا اصطناعيا مزودا بأدوات استشعار توضع على مستوى أسفل القدم وطية الركبة متصلة بأقطاب كهربائية تزرع مباشرة على أعصاب الساق.

وذكرت فرانس برس أن هذا النظام سمح لمريضين بترت ساقاهما فوق مستوى الركبة بإعادة الشعور إلى الطرف المفقود ما سمح لهما مثلا بالتمييز بين المشي على الطريق أو في الرمال.

وجاء في الورقة البحثية التي نشرت في مجلة نيتشر ميديسين أن “هذا الطرف الاصطناعي ساعد على تحسين جودة المشي وزيادة القدرة على التحمل سواء في المختبر أو على أرض الواقع بالإضافة إلى أنه خفف من آلام الأطراف الوهمية التي تحدث جراء مواصلة الخلايا العصبية في منطقة البتر إرسال رسائل الألم إلى الدماغ”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يوضع فيها مثل هذا الطرف الاصطناعي على أحد الأطراف السفلية المبتورة فوق مستوى الركبة حيث يكون عدد الأعصاب أكبر بكثير وأكثر تعقيدا.