برشلونة لا يستبعد التوقيع مع نيمار.. بشرط!؟

جهينة نيوز:

أكد خافيير بورداس نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الأبواب ما زالت مفتوحة أمام التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان في المستقبل القريب.

وشارك خافيير بورداس في المفاوضات التي جرت في وقتٍ سابق من هذا الشهر مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار إلى برشلونة ، والتي انتهت دون أي نتائج وبقاء النجم البرازيلي في فرنسا.

ولم يستبعد بورداس التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً خلال مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” وقال : “طالما أنه يريد المجيء ، فسنفعل ما بوسعنا ولكن عودته يجب أن تكون معقولة اقتصادياً”.

وترك نائب رئيس برشلونة الذي يشارك في قمة “أورانج” الاقتصادية الأولى في كولومبيا إمكانية التوقيع نيمار في العام المقبل واضاف : “سيظهر ذلك ، الجميع يتغير في كرة القدم ولكن نيمار يبقى نيمار”.

واستذكر بورداس الحاصل على درجة البكالوريوس في مجال ادارة الاعمال المفاوضات التي أجراها مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار وقال : “المفاوضات كان لها سقف اقتصادي كبير ولسوء الحظ لم تكتمل.